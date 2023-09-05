Дмитрий Морев серьезно взялся за восстановление набережной Седова

Закрытая забором набережная Седова – главная боль соломбальцев. С просьбой разъяснить, как будет решаться вопрос ее реконструкции, жители обратились к активисту общественного совета Владимиру Самофалову. И сегодня глава города Дмитрий Морев организовал встречу на набережной с участием зампреда правительства области Дмитрия Рожина.



Жители Соломбалы считают, что объект ремонта забыт. Но это не так! Дмитрий Рожин пояснил, что идет подготовка заявки на включение набережной Седова в федеральный реестр недостроенных объектов. Срок подачи и рассмотрения заявок – январь 2024 года. Решение будет принято в I квартале следующего года. Для региона это возможность получить федеральное финансирование на завершение реконструкции в полном объеме, а это более 1 млрд. рублей.



На строительные работы потребуется около двух лет. Над инженерной частью берегоукрепления будут трудиться специалисты, а к дизайнерскому оформлению прогулочной части привлекут жителей.



- Я предложил создать штаб, в который войдут и представители власти, и строители, и активная общественность. Инициатор сегодняшней встречи Владимир Самофалов готов участвовать в работе штаба лично, заняться информированием соломбальцев и общественным контролем за продвижением этого важнейшего проекта, - отметил Дмитрий Морев.



Глава Архангельска подчеркнул: важно, что на сегодняшний день есть понимание, как получить финансирование, и работа в этой части ведется.



