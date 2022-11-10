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"Спасибо Цыбульскому". Дмитрий Морев о благоустройстве площади Профсоюзов

Архангельск получил федеральное финансирование на реализацию первого этапа благоустройства знаковой территории в центре города. Как будет организована работа, рассказал глава столицы Поморья Дмитрий Морев.

- Инициатива реконструкции площади Профсоюзов принадлежит губернатору Александру Цыбульскому, а подготовка находится на его личном контроле. Это самый масштабный проект благоустройства в областном центре за последние десятилетия. Предусмотрено три этапа, первый из которых начнется уже в наступающем 2023-ем году, - сообщил глава Архангельска Дмитрий Морев.

 На площади появятся три новые функциональные зоны. Это событийная часть перед зданием Сурского подворья с площадкой для проведения массовых мероприятий и зимним катком. Ближе к собору создадут амфитеатр с видом на Северную Двину, облагородят здесь и зеленую территорию. В зоне транспортно-пересадочного узла появятся крытые автобусные остановки, павильон для проката спортивного инвентаря с кофе-точкой.

- Мы провели широкие общественные обсуждения, чтобы определить приоритеты. Затем привлекли профессионалов – проектировщиков, дизайнеров. И сегодня у нас есть готовая концепция развития этой территории. Сейчас проектная документация проходит государственную экспертизу, после чего мы проведем конкурсные процедуры по выбору подрядчика, – отметил Дмитрий Морев.

 Все графики реконструкции будут продуманы детально, а жители проинформированы. Задача - выстроить работу так, чтобы было максимально удобно и для водителей, и для пешеходов.

По предварительным оценкам, инвестиции в проект составят не менее 1,1 млрд. рублей. И финансирование на реализацию первого этапа проекта уже получено – более 500 миллионов рублей выделено из федерального бюджета.

 Дмитрий Морев пояснил, что сейчас совместно с правительством региона администрация определяет фронт работ первого этапа. С большой долей вероятности в первую очередь будет обновлена дорожная инфраструктура площади Профсоюзов и примыкающих к ней улиц. Предусмотрены новая схема организации движения, асфальтирование, парковочные карманы, светофоры и линии освещения. Провода будут спрятаны под землю по принципу «чистого неба».

 Вторым и третьим этапом будет проведено непосредственно благоустройство площади: дорожки, озеленение, малые архитектурные формы. В полном объеме проект планируется реализовать за три года.


12 декабрь 11:31 | : Политика / Экономика

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