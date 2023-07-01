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Глава Архангельска оценил ход ремонта мостов

Дмитрий Морев делится своими впечатлениями от рабочей поездки по Северному округу столицы Поморья:

- Накануне я выезжал с рабочей поездкой в Северный округ и, кроме посещения детского сада, оценил ход ремонта мостовых сооружений.

 Объезд путепровода по ул. Кировской организован через промзону. Мы постарались максимально сохранить транспортную доступность – включили в контракт на ремонт путепровода обновление объездного пути. Дорога протяженностью 1 км в отличном состоянии: новый асфальт для двухполосного движения был уложен на ширину 6 метров.

 Для проведения капремонта моста через реку Соломбалку используется другая технология. ООО «Мостоотряд» обновляет конструкции поочередно на правой и левой стороне. Светофоры для реверсивного движения регулируются утром на выезд с Сульфата, а вечером на въезд. Жалоб на пробки от жителей не поступает.

 Графики ремонта этих двух сооружений подрядчик соблюдает. Напомню, что Архангельск впервые получил финансирование по нацпроекту «Безопасные и качественный дороги» на капремонт мостовых переходов.  

13 июль 08:05 | : Политика / Экономика

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