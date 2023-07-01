Глава Архангельска оценил ход ремонта мостов

Дмитрий Морев делится своими впечатлениями от рабочей поездки по Северному округу столицы Поморья:

- Накануне я выезжал с рабочей поездкой в Северный округ и, кроме посещения детского сада, оценил ход ремонта мостовых сооружений.



Объезд путепровода по ул. Кировской организован через промзону. Мы постарались максимально сохранить транспортную доступность – включили в контракт на ремонт путепровода обновление объездного пути. Дорога протяженностью 1 км в отличном состоянии: новый асфальт для двухполосного движения был уложен на ширину 6 метров.



Для проведения капремонта моста через реку Соломбалку используется другая технология. ООО «Мостоотряд» обновляет конструкции поочередно на правой и левой стороне. Светофоры для реверсивного движения регулируются утром на выезд с Сульфата, а вечером на въезд. Жалоб на пробки от жителей не поступает.



Графики ремонта этих двух сооружений подрядчик соблюдает. Напомню, что Архангельск впервые получил финансирование по нацпроекту «Безопасные и качественный дороги» на капремонт мостовых переходов.