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Дмитрий Морев: "Ремонт Краснофлотского моста закончится в октябре"

О ходе работ на стратегически важном объекте рассказал глава администрации Архангельска:

- Накануне я побывал на месте проведения масштабного ремонта. Ответ на вопрос горожан, почему потребовалось много времени, - в цифрах.

 Краснофлотский мост – один из самых длинных в северной части Европы. Его общая протяженность – 5,5 км. Это целый комплекс сооружений: левобережный подход 1 км, левобережная эстакада 870 м, два съезда по 280 м, мост через левый рукав с разводным пролетным строением 1 км, участок по острову Краснофлотскому, коммуникационный туннель, мост через правый рукав 1 км, правобережная эстакада через проспект Ленинградский.

 Сейчас готовность капремонта нового моста – 85%. Трудоемкие этапы работ позади. ООО «Мостоотряд» занимается установкой плит между 3 и 4 опорами, готовится к устройству освещения и проводит покраску.

 Оказалось, что белый цвет арок – не столько дизайнерское, сколько технологическое решение. До ремонта нередко подъемная часть опускалась с перекосом. Обследование показало: в солнечную погоду при нагревании башен пилонов происходит их температурная деформация. В ходе ремонта специалисты установили четыре независимых точки подвеса с датчиками, а конструкции красят в такой колер, который отражает 99% солнечных лучей.

 Краснофлотский мост имеет стратегическое значение для нашего города: только по нему возможен проезд грузового транспорта. Капитальный ремонт нового моста – еще один вклад в развитие морского порта Архангельска. А для жителей города будет обеспечена безопасность проезда на многие годы вперед. Кроме того, подрядчик добавит красоты – организует архитектурную подсветку арок.


21 июнь 10:50 | : Политика / Экономика

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