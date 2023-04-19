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В Архангельске дошла очередь до ремонта мостов

Впервые по нацпроекту БКД в столице Поморья ремонтируют не только дороги, но и мосты. В этом году таких объектов два, и они оба ведут в Северный округ.

Подробности от градоначальника Дмитрий Морева:

- Сегодня вместе с депутатом Гордумы Иван Воронцов и членом общественного совета округа Денис Лапин мы встретились с подрядчиком и своими глазами увидели, как движется процесс.

 Путепровод по ул. Кировской был построен в далеком 1959 году. Конструкции значительно изношены, покрылись коррозией, поэтому всё кроме свай строители меняют в рамках капремонта. После завершения работ будут сняты ограничения по грузоподъемности этого мостового сооружения.

 Мост через реку Соломбалку в Северном округе мы также включили в план ремонта при первой же возможности. Ему более 50 лет, и обследование показало высокую степень износа. Здесь подрядчик работает по другой технологии – обновляет конструкции поочередно - на правой и левой стороне. Благодарю ООО «Мостоотряд» за грамотную организацию реверсивного движения: светофоры регулируются утром на выезд с Сульфата, а вечером на въезд, и в результате нет пробок и нет жалоб от жителей.

 Все сложности начального этапа ремонта позади, идём точно в графике. На этап асфальтирования подрядчик обещает выйти раньше срока – в октябре.

 Ремонт мостов имеет для нашего города двойное значение: удобство и безопасность для горожан и создание условий для дальнейшего развития морского порта.  


14 июнь 15:17 | : Политика / Экономика

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