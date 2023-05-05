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Дмитрий Морев хочет сделать Архангельск похожим на Минск по уровню комфорта

Градоначальник Архангельска делится своими впечатлениями от рабочего визита в столицу Белоруссии:

- Ценный опыт в области коммунального хозяйства вместе с коллегами получили на предприятиях Минска. Посетили четыре организации: Минскводоканал, Ливнесток, Мингорсвет и Минскзеленстрой.

 Конкретные удачные решения взяли на заметку директор архангельского «Горсвета» Александр Гурьев и директор МУП «Городское благоустройство» Александр Кузнецов. При этом некоторые наши идеи тоже оказались полезны минским коллегам.

 В столице Беларуси весь город разделен на участки, и для каждого разработана технологическая карта содержания (ремонт, уборка, покосы и т.д.). Это привносит порядок и четко определяет сферы ответственности каждой обслуживающей организации, сроки процедур. Считаю, что Архангельску тоже необходимо разработать подобные технологические карты – порядка будет больше.

 Понравилась идея декорирования опор освещения: композитные цоколи внизу столбов украшают эти серые конструкции и защищают от ДТП, иных повреждений. Этот опыт можно брать на вооружение.

 Водоканал Минска уже вышел на уровень, когда срок восстановления водоснабжения при авариях составляет не более 3-х часов. Потребителей запитывают от резервных источников, а затем занимаются восстановлением. Посмотрели, как организована эта работа, и будем стремиться сокращать сроки отключений в Архангельске.

Еще одно удобное решение – единый контакт-центр «Служба 115». У нас также работает Единая дежурно-диспетчерская служба города, но свои диспетчерские есть в ресурсоснабжающих организациях, УК, открыты различные Интернет-приемные. А в Минске жителю достаточно позвонить на номер «115» по любому коммунальному вопросу. Дальше служба самостоятельно решает поставленную задачу. Мы тоже будем прикладывать усилия, для совершенствования работы с обращениями горожан.

 Впечатления от Минска: светлый, упорядоченный, чистый город. Шаг за шагом мы будем стремиться сделать Архангельск таким же!


18 май 13:00 | : Политика

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