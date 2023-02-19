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Виктор Новожилов высказался о льготах для "Детей войны"

В рамках региональной недели представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов поздравил победителей шашечного турнира,  вручил нагрудные знаки детям войны, принял участие в торжественных мероприятиях  в Архангельске.

6 мая в Вельске состоялся четырнадцатый традиционный межрайонный лично-командный турнир по русским шашкам на призы НОКЦ «Дом Карпеченко». В соревновании приняли участие в личном первенстве 58 спортсменов и 19 команд из пяти муниципальных образований Архангельской области.

«В командном зачете награждены три лучшие команды. Были  вручены призы самому юному участнику, а  в номинации «за долголетие в спорте» -  самому возрастному участнику», - отметил Виктор Новожилов.

8 мая на торжественном мероприятии в Вельском доме детского творчества Виктор Новожилов вручил нагрудные знаки и удостоверения детям войны.  Всего в Вельском районе статус «дети войны» получили 2100 человек.

«В этом году мы установили статус детей войны и в законопроекте закрепили гарантии на предоставление им в дальнейшем дополнительных мер поддержки. Безусловно,  введение льгот требует дополнительной проработки, чтобы исключить дублирование с другими. Мое твёрдое убеждение, чтобы эти льготы были закреплены на федеральном  уровне, в федеральном бюджете – заложены  средства», - подчеркнул сенатор.

9 мая Виктор Новожилов в областном центре принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы:  возложении цветов  в память о северянах, защищавших свою страну на фронте и в тылу, а также торжественном параде. В торжествах приняли участие губернатор Архангельской области Александр Цыбульский,  председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева, командир Беломорской военно-морской базы Олег Зверев, митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий,  представители силовых структур и правительства региона.

10 май 15:40 | : Политика

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