Виктор Новожилов оценил потенциал Вельского района

В рамках региональной недели сенатор РФ, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов работал в Вельском районе. На встрече с главой района Андреем Гуляевым сенатор обсудил ряд инфраструктурных проектов. Сенатор отметил, что среди наиболее значимых вопросов — реконструкция центрального водовода Вельска, которая необходима для бесперебойного водоснабжения жителей.

Кроме того, в районе высокими темпами проходит ремонт социальной инфраструктуры. Только в прошлом году отремонтировали сразу три школы : Аргуновскую, Усть-Вельскую и городскую школу №2. В зданиях заменили кровли, отремонтировали фасады, провели отделку внутренних помещений, заменили инженерные системы, школы оснастили новым оборудованием. Дети пришли не просто в отремонтированные здания, а в принципиально новую, современную среду.

«Работая на перспективу, мы также обеспечили включение в программу капремонта кулойской школы № 15. Кроме этого в 2023 году будет полностью обновлено здание спортзала третей школы и спортивный зал в Гимназии № 4. Капитальный ремонт всего здания Гимназии запланирован на 2024-2025 годы», - подчеркнул Виктор Новожилов.

Кроме того, на встрече обсудили реализацию в Вельском районе программ по ремонту дорог, а также переселения из ветхого и аварийного жилья.

«Для реконструкции, ремонта значимых объектов необходимо участвовать в федеральных программах. Для этого органы местного самоуправления, региональные и федеральные власти работают в плотном взаимодействии. Будем и дальше работать вместе, в полную силу и только во благо жителей Архангельской области и Вельского района», — убежден Виктор Новожилов.

Также сенатор принял участие в заседании совета глав Вельского района. На совещании рассмотрели вопросы развития в районе «Движения первых», подготовку ко Дню Победы, а также вопрос о мерах социальной поддержки «Детям войны» в Архангельской области.

Кроме того, Виктор Новожилов вручил благодарственное письмо сенатора Российской Федерации начальнику управления финансов Вельского района Елене Тетериной.