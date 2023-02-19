Архангельский сенатор обсудил с ветеранами льготы для "детей войны"

В рамках региональной недели представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов работает в Вельском районе. Он принял участие в работе районного совета ветеранов. На встрече обсудили вопросы благоустройства Вельска, подготовку ко Дню Победы, а также принятый Архангельским областным Собранием депутатов закон «О детях войны».

Для жителей региона, получивших статус «Дети войны», будет предусмотрено первоочередное предоставление социальных услуг, в том числе устройство в стационарные учреждения социального обслуживания. Разрабатывается и комплекс материальных мер социальной поддержки.

По словам Виктора Новожилова, ветераны ведут активный образ жизни, участвуют во многих значимых мероприятиях района, передают свой опыт молодежи, занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

«Несмотря на почтенный возраст, наши ветераны чувствуют ответственность перед будущим поколением. Очень часто они выступают с актуальными, своевременными инициативами. Наша задача разработать комплекс дополнительных социальных гарантий для «детей войны»,- подчеркнул Виктор Новожилов.