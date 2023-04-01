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Президент наградил архангельского сенатора медалью ордена

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о награждении граждан России государственными наградами. Среди награждаемых -  архангельский  сенатор, член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Виктор Феодосьевич Новожилов. 

 Он удостоен Медалью ордена " За заслуги перед Отечеством" II степени.  Уточняется, что государственную награду сенатор получил за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Указ главы государства был опубликован 27 апреля. 

 Напомним, Виктор Новожилов  - представитель от законодательного органа власти Архангельской области, до этого он в течении пяти лет возглавлял региональный парламент. 

 

29 апрель 09:30 | : Политика

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