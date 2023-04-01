Президент наградил архангельского сенатора медалью ордена

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о награждении граждан России государственными наградами. Среди награждаемых - архангельский сенатор, член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Виктор Феодосьевич Новожилов.

Он удостоен Медалью ордена " За заслуги перед Отечеством" II степени. Уточняется, что государственную награду сенатор получил за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Указ главы государства был опубликован 27 апреля.

Напомним, Виктор Новожилов - представитель от законодательного органа власти Архангельской области, до этого он в течении пяти лет возглавлял региональный парламент.