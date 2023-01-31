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Виктор Новожилов удовлетворен активностью родного Вельского района

В рамках региональной недели сенатор РФ, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов посетил ряд муниципалитетов Вельского района. 

Виктор Новожилов совместно с депутатами Вельского района Павлом Боровиковым и Сергеем Быковым встретился с общественниками сельских поселений «Шадреньское», «Верхнешоношское», «Хозьминское».  На встречах обсуждали наболевшие вопросы жителей поселений. Они касались развития здравоохранения, программы переселения из ветхого и аварийного жилья, благоустройства территорий.

По словам Виктора Новожилова, в регионе высокими темпами проходит ремонт социальной инфраструктуры, в том числе в Вельском районе.

«Для реконструкции, ремонта значимых объектов необходимо участвовать в федеральных программах. Для этого органы местного самоуправления, региональные и федеральные власти работают  в плотном взаимодействии. Будем и дальше работать сообща, в полную силу и только во благо жителей Архангельской области и Вельского района», - подчеркнул Виктор Новожилов.

10 март 11:18 | : Политика

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