В Архангельске применяется новый подход к ремонту дорог

Администрация Архангельска определяется с исполнителями работ на ремонт дорог в 2023 году. Глава Архангельска Дмитрий Морев сообщил, что принято решение разделить объемы на два лота и проводить торговые процедуры в форме открытого конкурса. Это позволит «отфильтровать» ненадежные компании.
По условиям контракта работы должны начаться с 10 апреля.
- Мы учли опыт прошлого года, когда победитель аукциона взял на себя весь объем работ и не справился в срок. В этом году мы разделили объемы на два лота, в каждый включили по одному крупному объекту и два небольших. И определять подрядчика будем на открытых конкурсах. В этом случае учитывается не только ценовое предложение компании, но и уровень ее квалификации, возможности выполнять работу. Нам необходимы ответственные подрядчики на ремонт по нацпроекту, - пояснил глава Архангельска Дмитрий Морев.
В первый лот, начальная цена которого 231,7 млн. рублей вошли улицы Гагарина, Карла Маркса и Котласская. Во второй, стоимость работ по которому 235,8 млн. рублей, пр. Советских Космонавтов от ул. Р. Люксембург до ул. Поморская, Маймаксанское шоссе и ул. Орджоникидзе.
Итоги открытых конкурсов будут подводиться 10 февраля.