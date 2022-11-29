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В Архангельске применяется новый подход к ремонту дорог

Администрация Архангельска определяется с исполнителями работ на ремонт дорог в 2023 году. Глава Архангельска Дмитрий Морев сообщил, что принято решение разделить объемы на два лота и проводить торговые процедуры в форме открытого конкурса. Это позволит «отфильтровать» ненадежные компании.

 По условиям контракта работы должны начаться с 10 апреля.

 - Мы учли опыт прошлого года, когда победитель аукциона взял на себя весь объем работ и не справился в срок. В этом году мы разделили объемы на два лота, в каждый включили по одному крупному объекту и два небольших. И определять подрядчика будем на открытых конкурсах. В этом случае учитывается не только ценовое предложение компании, но и уровень ее квалификации, возможности выполнять работу. Нам необходимы ответственные подрядчики на ремонт по нацпроекту, - пояснил глава Архангельска Дмитрий Морев.

 В первый лот, начальная цена которого 231,7 млн. рублей вошли улицы Гагарина, Карла Маркса и Котласская. Во второй, стоимость работ по которому 235,8 млн. рублей, пр. Советских Космонавтов от ул. Р. Люксембург до ул. Поморская, Маймаксанское шоссе и ул. Орджоникидзе.

 Итоги открытых конкурсов будут подводиться 10 февраля.


20 январь 16:32 | : Политика / Экономика

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