Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев рассказал о планах ремонта дорожного покрытия

Администрация Архангельска совместно с областным министерством транспорта определилась с предварительными планами по объектам ремонта дорог в следующем году.

 

Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» впервые стартовал в Поморье в 2019 году. Тогда Архангельск получил порядка 370 млн. рублей на приведение в порядок дорог агломерационного значения. В 2023 году финансирование составит 449,5 млн. рублей: 409,2 млн. руб. – областные средства и 40,2 млн. – городские.

 

- В Архангельске есть две «культовые» дороги – улица Гагарина и проспект Советских Космонавтов. То, что их необходимо ремонтировать, не было сомнений. Но требовалось существенное финансирование, детальные проекты, а в случае с улицей Гагарина – замена подземных сетей. Работы по устройству здесь кольцевого водовода уже ведет «РВК-Архангельск», а с ТГК-2 достигнута договоренность о реконструкции теплосетей до устройства новой дорожной одежды. В наши предварительные планы эти две улицы вошли, - пояснил глава Архангельска Дмитрий Морев.

 

В настоящее время проектно-сметная документация проходит госэкспертизу. В декабре текущего года будут объявлены торговые процедуры для определения подрядчика или подрядчиков – в соответствии с федеральным законодательством.

 

В предварительный перечень БКД-2023 вошли 6 участков:

 

пр. Советских Космонавтов от ул. Р. Люксембург до ул. Поморская - 0,81 км

 

ул. Карла Маркса от наб. Северной Двины до пр. Советских Космонавтов - 0,48 км;

 

ул. Котласская от ул. Выучейского до ул. Шабалина - 0,75 км;

 

ул. Гагарина от Кузнечевского моста до ул. Тимме - 1,81 км;

 

Маймаксанское шоссе от ул. Мостовая до ул. Победы - 4,6 км;

 

ул. Орджоникидзе - 0,69 км.

 

14 декабрь 12:44 | : Политика / Экономика

Главные новости


Незыблемые начала Конституции
Емецкая земля в свидетельствах времён новгородского правления

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2022 (181)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)
Июль 2022 (314)


Деньги


все материалы
«    Декабрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20