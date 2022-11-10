Дмитрий Морев рассказал о планах ремонта дорожного покрытия

Администрация Архангельска совместно с областным министерством транспорта определилась с предварительными планами по объектам ремонта дорог в следующем году.
Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» впервые стартовал в Поморье в 2019 году. Тогда Архангельск получил порядка 370 млн. рублей на приведение в порядок дорог агломерационного значения. В 2023 году финансирование составит 449,5 млн. рублей: 409,2 млн. руб. – областные средства и 40,2 млн. – городские.
- В Архангельске есть две «культовые» дороги – улица Гагарина и проспект Советских Космонавтов. То, что их необходимо ремонтировать, не было сомнений. Но требовалось существенное финансирование, детальные проекты, а в случае с улицей Гагарина – замена подземных сетей. Работы по устройству здесь кольцевого водовода уже ведет «РВК-Архангельск», а с ТГК-2 достигнута договоренность о реконструкции теплосетей до устройства новой дорожной одежды. В наши предварительные планы эти две улицы вошли, - пояснил глава Архангельска Дмитрий Морев.
В настоящее время проектно-сметная документация проходит госэкспертизу. В декабре текущего года будут объявлены торговые процедуры для определения подрядчика или подрядчиков – в соответствии с федеральным законодательством.
В предварительный перечень БКД-2023 вошли 6 участков:
пр. Советских Космонавтов от ул. Р. Люксембург до ул. Поморская - 0,81 км
ул. Карла Маркса от наб. Северной Двины до пр. Советских Космонавтов - 0,48 км;
ул. Котласская от ул. Выучейского до ул. Шабалина - 0,75 км;
ул. Гагарина от Кузнечевского моста до ул. Тимме - 1,81 км;
Маймаксанское шоссе от ул. Мостовая до ул. Победы - 4,6 км;
ул. Орджоникидзе - 0,69 км.