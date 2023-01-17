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Сенатор Новожилов оценил строительство в Вельском районе

В рамках региональной недели сенатор Виктор Новожилов совместно с министром строительства и архитектуры Архангельской области Владимиром Полежаевым, а также главой Вельского района Андреем Гуляевым  посетили строительные площадки Вельского района.

  Они проинспектировали ход возведения пяти многоквартирных домов в городском микрорайоне Южный. На новой территории  начаты работы по прокладке труб отопления. Подключение первого дома к инженерной инфраструктуре запланировано на первую половину апреля.

 Коме того, сенатор и министр оценили работу застройщиков трех многоквартирных домов по улице Чехова. В одном здании уже завершился этап просушки и начаты работы по внутренней отделке помещения. Данные проекты реализуются по программе «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на 2019-2025 годы» нацпроекта «Жилье и городская среда».

 Еще одна большая стройка вскоре развернется в деревне Горка Муравьевская. Здесь стартует строительство нового корпуса Усть-Вельской школы на 320 учеников, реализуемое в рамках нацпроекта «Образование». Подготовка к строительству идет полным ходом -  начаты геологические изыскательные работы, необходимые для качественного монтажа основания школы.

  После осмотра стройплощадок состоялось совещание в администрации Вельского района по вопросам реализации национальных проектов на территории муниципалитета.

  «Совместная работа регионального правительства, представителей законодательной власти, муниципалитета дает хорошие результаты. В Вельском районе проводятся масштабные стройки, направленные на улучшение качества жизни земляков. Работу в этом направлении будем продолжать», - подчеркнул Виктор Новожилов.

Строительство новых школ и федеральное финансирование заложено в народную программу «Единой России».

06 март 10:53 | : Политика / Экономика

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