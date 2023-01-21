Виктор Новожилов впечатлен стратегией развития ЛПК

Глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной и природопользованию Александр Двойных напомнил, что поддержка развития лесного комплекса – один из приоритетов работы сенаторов. Основные направления развития отрасли в современных условиях обсуждались в декабре прошлого года в Вологде Советом по развитию лесного комплекса Российской Федерации при Совете Федерации

«Совет рекомендовал нашему Комитету во взаимодействии с федеральными органами власти, регионами, научным, бизнес и экспертным сообществом подготовить дополнения в Стратегию, в том числе исходя из выработанных рекомендаций Совета. В ходе этой работы, получены предложения лесных регионов, лесопереработчиков, ученых о необходимых изменениях в документ. Мы считаем, что эти предложения требуют всестороннего обсуждения с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти», - отметил сенатор.

Напомним, 10 февраля Президент России Владимир Владимирович Путин на территории Архангельской области провел совещание по развитию лесопромышленного комплекса, в ходе которого были приняты стратегические решения по поддержке лесоперерабатывающих предприятий, испытывающих трудности в связи с введенными санкциями.

По мнению сенаторов, заслуживают внимания предложения по корректировке стратегии в части, касающейся развития транспортной инфраструктуры, развития внутреннего спроса на продукцию деревообработки за счет стимулирования деревянного домостроения, использования древесного сырья в строительной отрасли, развития лесохимической промышленности, создания дополнительных мощностей по переработке малоценной древесины и техсырья. Кроме того, целесообразно скорректировать показатели и приоритетные направления стратегии, а также сценарии развития лесного комплекса. Особенно это касается совершенствования мероприятий по охране и защите лесов - необходимо обеспечить сокращение площади лесных пожаров к 2030 году не менее чем на 50 процентов относительно уровня 2021 года.

«В результате совместной работы сенаторов и правительства РФ стратегия должна стать эффективным инструментом решения таких задач лесного комплекса как повышение производительности и качества доступных лесов, преобразование лесного хозяйства в отрасль высокоэффективного производства», - отметил участник совещания, сенатор Виктор Новожилов.

Как подчеркнул парламентарий, все предложения по итогам обсуждения будут проанализированы и направлены в Правительство РФ.