Сенатор Новожилов о необходимой помощи лесокомплексу страны

В Вологодской области состоялось выездное заседание Совета по вопросам развития лесного комплекса при Совете Федерации.
Провел мероприятие председатель Совета, заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев. Среди участников заседания — представители правительства, сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы. В ходе обсуждения на заседании рассмотрели вопросы трансформации лесного комплекса РФ в новых экономических условиях, а также необходимые меры поддержки отрасли.
Юрий Воробьев отметил, что из-за беспрецедентных санкций, введенных против России, лесная отрасль оказалась в тяжелом положении. Невозможность экспорта в ряд стран уже привела к снижению производства на предприятиях лесного комплекса. Между тем 33 предприятия отрасли являются градообразующими.
«Наша главная задача — не допустить сокращения в нынешней непростой ситуации рабочих мест и производственных мощностей лесного комплекса», — подчеркнул Юрий Воробьев.
Среди основных направлений трансформации отрасли должно быть расширение внутреннего спроса. Например, использование брикетов древесины для котельных в лесных регионах. Одной из обсуждаемых мер поддержки может стать отсрочка оплаты аренды за делянку. Кроме того, предприятиям отрасли могут предложить субсидии на закупку комплектующих для деревообрабатывающего оборудования.
«Главная задача государства - сохранить предприятия в сфере лесопромышленного комплекса. Это сотни тысяч рабочих мест. Поэтому необходимо принять целый комплекс мер для поддержки отечественного ЛПК. Важно приложить все усилия к тому, чтобы разрабатываемая по поручению правительства новая «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года» охватила все процессы в отрасли и дала мощный импульс развития лесопромышленному комплексу. Она должна стать конкретным документом и содержать «дорожную карту» по выводу отрасли из кризиса в кратчайший срок. Убежден, что совместными усилиями нам это удастся сделать», - отметил один из участников заседания, сенатор Виктор Новожилов.