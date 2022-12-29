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Сергей Ковалев расширяет сотрудничество с районами Архангельской области

Ректор института открытого образования, председатель реготделения РВИО, региональный координатор  проекта  «Единой России» «Историческая память» Сергей Ковалев встретился с  руководством управления образования, а также педагогами из Плесецкого округа. 

 На встрече обсудили дополнительные возможности сотрудничества, в том числе по проектам, которые реализует институт открытого образования.  Особое внимание Сергей Ковалев обратил на участие педагогов в курсах повышения квалификации по обновлённым ФГОС, а также участия в широкой линейке дистанционных мероприятий, организуемых институтом, в  том числе на более активное  участие в конкурсах «Учитель года» и «Воспитать человека».

 На встрече с настоятелем храма апостола и евангелиста Иоанна Богослова, протоиреем Глебом Должиковым  были обсуждены перспективы работы духовно-просветительского центра, расположенного в Плесецке. Сергей Михайлович оценил высокое качество работы строителей и перспективные возможностями по духовно-просветительской работе после открытия центра.

 Кроме того, Сергей Ковалев обсудил перспективы взаимодействия с руководителем учебно-методического центра «Авангард» Архангельской области Олесей Егоровой. Центр «Авангард» - это современный лагерь патриотического профиля, имеющий уникальную инфраструктуру. Располагается на территории города  Мирный, что позволяет включить в программу смены посещение бассейна, аквапарка и космодрома «Плесецк». На территории лагеря имеются 3 двухэтажных жилых корпуса, административный корпус со спортивным залом и столовой, клуб с классом для хореографии и концертным залом. В планах Олеси Егоровой продолжить благоустройство территории, а также создание тира.

 Летом в лагере набираются сил  порядка 250 ребят со всей территории Архангельской области от 7 до 17 лет. В остальное время в центре проходят краткосрочные пятидневные сборы для старшеклассников, которые в себя включают подготовку к военной службе. На таких сборах наряду с традиционными занятиями по предметам начальной военной подготовки будут изучаться вопросы культурного и исторического наследия России и ее вооруженных сил. В этом вопросе институт открытого образования готов оказать воспитателям центра методическую помощь.

 «Такие центры необходимо насыщать не только инфраструктурно, но и методически. Важно, чтобы наши коллеги, имели все методики по преподаванию вопросов истории России и ее культуры, кроме того передадим в библиотеку «Авангарда» учебно-методический комплект по истории Архангельской области», - отметил Сергей Ковалев.

 На встрече с руководством и общественностью города Мирный были рассмотрели вопросы военно-патриотического воспитания молодежи, а также вопросы сотрудничества института открытого образования с педагогами города, в том числе по популяризации  учебно-методического комплекта по истории Архангельской области.

26 январь 15:49 | : Политика

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