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Рим Калимуллин оказал спонсорскую помощь горбольнице №4

Накануне заместитель председателя Архангельской городской Думы Рим Калимуллин (фракция "Единая Россия") посетил Архангельскую городскую больницу №4, встретился с главным врачом Игорем Меньшутиным и коллективом учреждения. На встрече были подняты вопросы благоустройства парка на территории больницы, обустройства автостоянки и дорог вокруг учреждения.

По словам главного врача Игоря Юрьевича, народный избранник очень сильно помогает больнице: «Сегодня Рим Мукамилевич оказал спонсорскую помощь в приобретении ортопедических матрасов на сумму более 120 тысяч рублей. Всегда откликается на наши просьбы, на регулярной основе помогает больнице. Хочу выразить огромную признательность за такую жизненную позицию, за стремление помочь в трудную минуту простым архангелогородцам».

Заместитель председателя городской Думы Рим Калимуллин:

- Мы видим, что больнице необходима поддержка со стороны властей, в том числе городской Администрации. Надо благоустроить парк на территории учреждения, поставить беседки, лавочки, чтобы посетители, да и жители округов Майская горка и Варавино-Фактория могли чувствовать себя комфортно здесь. Также, я неоднократно поднимаю вопросы ремонта дорог вокруг больницы и обустройства. На встрече с Главой города Дмитрием Моревым я обязательно все эти темы подниму, и мы постараемся совместно разработать план действий. Надеюсь, что подготовка и сами работы начнутся в ближайшее время. Контроль за проведением работ также возьму на личный контроль.  

 

26 январь 11:58 | : Политика

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