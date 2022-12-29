Валентина Матвиенко раскритиковала Архангельск, не видя его

«Никуда не годится, когда город не ухожен, есть проблемы в городском хозяйстве, проблемы с общественным транспортом» - эти слова спикер Совета Федерации произнесла в Москве на «Днях Архангельской области» в СФ.
Интересно, что увидеть сегодняшний Архангельск Валентина Ивановна могла только в представленной экспозиции или на видеокадрах презентации, в которые вряд ли попали болевые точки столицы региона. Лично она здесь не была, как минимум, последние 10 лет, а то и больше. Получается как в том анекдоте - «мне Мойше напел».
Памятным остался ее визит в Архангельск в 2003 году в ранге полномочного представителя президента в СЗФО. Тогда разнос за состояние города получил Олег Нилов… ну, так с тех пор сколько мэров сменилось. Но осадочек у женщины, видимо, остался.
Также Валентина Ивановна указала на демографическую проблему Поморья, связанную с активной миграцией в молодежной среде. Вот здесь с ней не поспоришь.