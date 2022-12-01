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Глава Вилегодского округа уходит на работу в областное правительство

Сегодня депутаты Вилегодского округа приняли добровольную отставку Алексея Аксенова. Его пригласили на работу в правительство Архангельской области (должность пока не уточняется).

На прощание Алексей Аксенов сказал в социальной сети следующее:

- Хочу поблагодарить коллектив Администрации Вилегодского муниципального округа, Собрание депутатов, Общественный Совет, коллективы муниципальных учреждений и весь актив Вилегодского муниципального округа за плодотворную совместную работу и благожелательное общение. Вилежанам в наступающем году желаю успехов во всех благих начинаниях, теплоты семейного общения, здоровья и сил! Виледь навсегда останется в моем сердце как замечательная территория, населенная отзывчивыми, трудолюбивыми, справедливыми людьми!

Напомним, Аксенов управлял Виледью с конца 2016-го. При нем район был преобразован в округ. Интересно, что его предшественник на этом посту, Иван Дементьев, также был приглашен в управление регионом, где успешно трудится по сей день в ранге заместителя губернатора.

Уже объявлен конкурс на освободившееся кресло, который состоится в январе следующего года.

29 декабрь 15:26 | : Политика

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