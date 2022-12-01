Александр Фролов пожелал архангелогородцам счастливого нового года

Благодаря акции Елочка желаний у более чем трех десятков семей в округах Майская Горка и Ломоносовский исполнились заветные мечты.
- Елочка желаний – это наша традиционная предновогодняя акция. Ежегодно мы стараемся увеличивать количество семей, которые получают подарки. А работа по поддержке различных категорий граждан нуждающихся в помощи проводится нами в течение всего года, - рассказал депутат Архангельского областного Собрания Александр Фролов.
В этом году подарки с Елочки желаний команды Александра Фролова получили более 30 семей. И не только из столицы Поморья. Семья Соломиных приехала в наш город с Донбасса, из самого пекла – Горловки. Уже девятый год этот город подвергается варварским обстрелам украинской армии, которая предприняла несколько штурмов, но Горловка устояла, став одним из символов стойкости и доблести жителей Донецкой народной республики.
Влад, который занимается футболом, попросил у Деда Мороза игровую форму, а его младшая сестра Ксюша – куклу в коляске. И сегодня их желание исполнилось. Но самое главное, чтобы у них всегда было мирное небо над головой.
- Мы очень благодарны за такой подарок. Дети его очень ждали. Большое спасибо всем, кто нам помог здесь, сейчас старшие дети ходят в школу, младшая устроена в детсад. Архангельск – как вторая родина! – сказала Татьяна Соломина.
А в семье Коряковых ждут мужа и отца. Мобилизованный в армию, сейчас он с честью выполняет свой долг перед Родиной. Подарки накануне Нового Года получили трое детей защитника Отечества: маленький Кирилл попросил интерактивную игрушечную собачку, его брат Дима – бластер, а сестра Ксюша – наушники.
- Дети очень рады. Они писали письмо Деду Морозу, верили и ждали. И их мечта сбылась! Спасибо огромное всем, кто в этом поучаствовал! – говорит мама Татьяна Корякова.
Сразу несколько больших дружных семей живут на ул. Октябрят, 22. Подарки здесь получили: Кристина Кошелева, попросившая куклу, София Селиванова - кресло-мешок и Никита Девяткин, ставший обладателем игрушки «перчатка Таноса».
- Мне очень приятно, что мы можем подарить возможность детишкам и взрослым порадоваться в новогоднюю ночь и получить подарки, о которых они давно мечтали. У многих участников акции очень скромные желания – они не просят ничего сверхъестественного, но каждая просьба очень трогательная, очень личная, на которую просто невозможно не отреагировать. В этом году мы снова участвуем в проекте Елочка желаний и обязательно продолжим делать это в последующие годы. С наступающим Новым годом! Мира всем, добра и благополучия! - сказал Александр Фролов.