Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Команда Фролова продолжает исполнять новогодние мечты

В рамках традиционной акции «Елочка желаний» у более 30 семей в округах Майская Горка и Ломоносовский накануне Нового Года и Рождества исполнились заветные мечты. И конечно больше всего подарков в эти предпраздничные дни ждут дети, поэтому им – главное внимание.

 Сразу пять больших семей собрались во дворе дома на ул. Павла Усова, 19 к. 1. К ребятам приехали настоящий Дед Мороз и Снегурочка. Подарки, которые юные жители Ломоносовского округа попросили на Елочке желаний им вручил депутат Архангельской городской Думы Сергей Чанчиков.

 - Новый год это замечательный семейный праздник и нам очень хочется, чтобы все семьи и дети встретили его счастливыми. Поэтому мы ежегодно проводим нашу Елочку желаний, помогая ребятишкам реализовать их меты. Пусть в наступающем 2023 году у всех жителей нашего округа воплотятся в жизнь их задумки, проекты, ожидания. Мира всем, добра и благополучия, - сказал Сергей Чанчиков.

 Маленький Максим Ошурков теперь будет играть с большой игрушечной машиной, ему и двум его старшим сестрам Виктории и Настя также вручили три сладких подарка. А семья Истоминых, в которой тоже трое детей: Катя, Ваня и Андрей, стала обладателем игры «Миллионер» и развивающего конструктора. Еще один Максим – Лебедев получил в подарок игрушечный строительный кран с пультом управления, а его сестры Вика и Вероника набор для рукоделия и фломастеры для скетчинга. Игру по произведениям Джоан Роулинг «Гарри Поттер» попросили Оля, Миша и Егор Кологреевы и их пожелание исполнилось. А Александру Монастырских Елочка желаний подарила «умную» колонку с приложением Алиса.

 Не забыто вниманием и старшее поколение. У пенсионерки Анны Сапожниковой была очень скромная просьба – набор продуктов к новогоднему столу. 

 - Спасибо большое за внимание и поддержку. Для нас это очень важно. Всем в новом году – здоровья и добра! – пожелала Анна Леоновна. 

 Напомним, что 20 декабря в округе Майская Горка на открытии залитого по его инициативе бесплатного катка во дворе дома №9 на ул. Галушина депутат областного Собрания Александр Фролов вручил подарки детям, которые отправили свои письма на Елочку желаний. Вручение подарков будет продолжено до 31 декабря.


27 декабрь 11:28 | : Политика

Главные новости


"Мы еще вспомним те ПАЗики". Депутат о транспортной реформе в Архангельске
«Я – государев человек». Олег Белак о Нарьян-Маре, объединении и о себе

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2022 (340)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)
Июль 2022 (314)


Деньги


все материалы
«    Декабрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20