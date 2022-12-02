Команда Фролова продолжает исполнять новогодние мечты

В рамках традиционной акции «Елочка желаний» у более 30 семей в округах Майская Горка и Ломоносовский накануне Нового Года и Рождества исполнились заветные мечты. И конечно больше всего подарков в эти предпраздничные дни ждут дети, поэтому им – главное внимание.
Сразу пять больших семей собрались во дворе дома на ул. Павла Усова, 19 к. 1. К ребятам приехали настоящий Дед Мороз и Снегурочка. Подарки, которые юные жители Ломоносовского округа попросили на Елочке желаний им вручил депутат Архангельской городской Думы Сергей Чанчиков.
- Новый год это замечательный семейный праздник и нам очень хочется, чтобы все семьи и дети встретили его счастливыми. Поэтому мы ежегодно проводим нашу Елочку желаний, помогая ребятишкам реализовать их меты. Пусть в наступающем 2023 году у всех жителей нашего округа воплотятся в жизнь их задумки, проекты, ожидания. Мира всем, добра и благополучия, - сказал Сергей Чанчиков.
Маленький Максим Ошурков теперь будет играть с большой игрушечной машиной, ему и двум его старшим сестрам Виктории и Настя также вручили три сладких подарка. А семья Истоминых, в которой тоже трое детей: Катя, Ваня и Андрей, стала обладателем игры «Миллионер» и развивающего конструктора. Еще один Максим – Лебедев получил в подарок игрушечный строительный кран с пультом управления, а его сестры Вика и Вероника набор для рукоделия и фломастеры для скетчинга. Игру по произведениям Джоан Роулинг «Гарри Поттер» попросили Оля, Миша и Егор Кологреевы и их пожелание исполнилось. А Александру Монастырских Елочка желаний подарила «умную» колонку с приложением Алиса.
Не забыто вниманием и старшее поколение. У пенсионерки Анны Сапожниковой была очень скромная просьба – набор продуктов к новогоднему столу.
- Спасибо большое за внимание и поддержку. Для нас это очень важно. Всем в новом году – здоровья и добра! – пожелала Анна Леоновна.
Напомним, что 20 декабря в округе Майская Горка на открытии залитого по его инициативе бесплатного катка во дворе дома №9 на ул. Галушина депутат областного Собрания Александр Фролов вручил подарки детям, которые отправили свои письма на Елочку желаний. Вручение подарков будет продолжено до 31 декабря.