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"С приходом Горбачева ушло ощущение безнадеги"

Мы продолжаем публиковать мнения об ушедшем Михаиле Сергеевиче Горбачеве. Сегодня слово главному редактору ИА RUSNORD Леониду Чертоку:

- Я отношусь к тем, кто благодарен Горбачёву. С ним ушло ощущение безнадёжной тоски, когда твоя жизнь расписана на годы вперёд, как и зарплата. В кино «молодыми, подающими надежду дебютантами» в лучшем случае становились годам к 40 (если не повезло родиться в семье Бондарчука или советника ЦК Шахназарова). Вроде, ты ещё не старый, а уже мало чего хочется, и глаз перестал гореть. До этого жизнь от получки до получки, до которой всегда не хватает червонца, королевство «рыцарей с рублём в кармане».

 Но и деньги особо были не нужны, с ними ещё обиднее. Захотел джинсы или туфли «made не тут», будь любезен общаться со спекулянтами или валютными чеками. Совсем неинтересные собеседники, доложу я вам. А ещё дружить с метрдотелями, завсекциями, кладовщиками и автомеханиками, иначе неправедными четвертаками можно туалет обклеивать. Отдых, если накопил, исключительно в Крыму или на Азовском. Пара недель в Сочи или Гаграх могут вызвать ненужные подозрения у коллег — «хорошо живёт, гад, стучать пора».

Самое же унижение наступало тогда, когда вы получали приглашение от родственников из соцлагеря. Вопрос - достойны ли вы встречи с двоюродным дядей из Польши на его территории, решался на уровне партийной организации и профкома. И помешать этому мог, например, беспорядок в вашем рабочем шкафчике (реальный случай из мосфильмовской действительности тех лет), который не только оправдывал вашу политическую неблагонадёжность, но и скрывал зависть начальства, у которого родня гусей пасла под Калугой. Нет уж, лучше в Подмосковье шашлыки жарить (если мясо найдёшь).

Другое дело, что Горбачёв был сам по себе соткан из минусов и противоречий, которые могут быть оправданы его неблагородным происхождением. Впрочем, и это не повод подлости совершать. Что и говорить, сложный человек, как вся наша страна с непредсказуемым противоречивым прошлым и весьма туманным будущем.

02 сентябрь 08:59 | : Политика

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