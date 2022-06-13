Леонид Таскаев: "Горбачев не справился с джинном повальной алчности"

Вчера вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев. Фигура крайне неоднозначная в мировой истории, имеющая более высокий рейтинг за пределами страны, чем внутри ее. Мы начинаем публиковать различные мнения, звучащие сегодня в его адрес, масштаб личности позволяет отойти от принципа «про покойных либо хорошо, либо ничего». Единой правды здесь быть не может.
Сегодня слово депутату Архангельского областного Собрания Леониду Таскаеву, коммунисту, исключенному из КПРФ (как он сам себя величает):
- Смерть экс-президента СССР, если исходить из его возраста, не стала неожиданностью. Он ушёл после Бориса Ельцина, всех членов ГКЧП и многих других действующих лиц Перестройки. Буквально закрыв дверь той эпохи, которую, когда-то, сам и открыл.
Лично для меня роль Горбачёва в истории нашей Родины отрицательная. Многие согласятся с тем, что в позднем СССР были необходимы перемены, но не ценой распада страны, общества и экономики.
За 90-е годы, которые стали закономерным итогом горбачевской Перестройки, мы получили ущерб сопоставимый, а где-то и превосходящий, от нашествия гитлеровцев.
Если Михаил Сергеевич делал это по недомыслию и идеалистическим воззрениям (считать что он был убежденным коммунистом, а не «носителем партбилета» несколько наивно) - то он не справился с тем джинном повальной алчности, которого выпустил, для «ускорения Перестройки».
Если процессы демонтажа Советского Союза были запущены им сознательно (или вовремя не остановлены, так как определённые кризисные явления в советской экономике начали появляться и до Горбачёва), то тут уже вопрос к спецслужбам тех лет.
Однако, если исходить из выступлений самого Михаила Сергеевича, после развала СССР, особенно в Турции в 1999 году, куда он ездил с лекциями - борьбу с коммунизмом и советским строем он вёл сознательно и ни о чем не жалеет.
Опыт «Перестройки и ускорения» - главного детища Горбачева - неоднозначен. Для нашей страны это стало началом новой, далеко не лучшей страницы в ее истории. Для других стран, например, КНР, опыт нашего развала и социальной деградации стал тем опытом, благодаря которому они идут в авангарде 21 века.
Наши китайские соседи создали целые институты по изучению наследия СССР и, особенно, роли Горбачева, дабы не повторить его ошибок. Мы же, до сих пор копошимся на советских руинах опасаясь дать однозначную, в том числе и политическую, оценку событий, которые привели краху Союза и реставрации капитализма в России.