Экс-сенатор от Архангельской области: "Советский Союз победил своего президента"

Мы продолжаем публиковать мнения об ушедшем из жизни Михаиле Сергеевиче Горбачеве. Сегодня слово юристу, экс-сенатору от Архангельской области Константину Добрынину:
- Михаил Горбачёв - это явление не российского порядка и масштаба, но мирового или абсолютного. Вспоминая Гегеля, полагавшего основой всех явлений природы и общества - абсолютный дух или мировой разум, который в мире раскрывается в виде идеи, можно с уверенностью констатировать, что президент СССР и был той самой идеей свободы и независимости или проявлением мирового абсолютного духа. Независимо от того, осознавал ли он это сам в моменте или нет.
Если посмотреть глазами Горбачева на разрушающийся сейчас глобальный мир, оставшийся именно миром, а не обернувшийся ядерной войной тридцать лет назад именно благодаря ему - человеку с непривычным акцентом и открытой улыбкой - то сегодня требуется бодрость и сила духа, чтобы это пережить. Ну и ещё надежда и любовь.
В России всегда почитали жестоких правителей и никогда не уважали мягких, даже тех, кто отдал людям всё и ушёл, не цепляясь за власть.
Горбачёв подарил мир планете Земля, а нам всем свободу - свободу без крови и большой братоубийственной войны, свободу без горя и слез, свободу, которую мы так бездарно растеряли. Фактически, Советский Союз победил своего президента.
Я уверен, что это временно и у нации наступит момент и осознания масштаба личности Горбачева, и покаяния перед ним.
Покойтесь с миром, Михаил Сергеевич, и спасибо вам большое за всё.