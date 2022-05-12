В селе Ровдино Шенкурского района открыта новая школа на 250 мест

Строительство школ – один из приоритетов народной программы партии «Единая Россия».
1 сентября за парты сели 174 ученика, в том числе 16 первоклассников. На торжественной линейке впервые был дан старт новой традиции – поднят государственный флаг Российской Федерации и прозвучал гимн России. В церемонии открытия приняли участие глава Шенкурского района Ольга Красникова и депутаты областного Собрания фракции «Единая Россия» Иван Новиков, Виталий Фортыгин и Тигран Матевосян.
Новая школа стала одной из самых современных в Архангельской области. В ней предусмотрен отдельный блок для первоклассников с игровой зоной, просторный актовый зал с театральной гримерной и костюмерными, библиотека, спортивный зал с раздевалками и душевыми для учащихся, помещение для школьного музея. В кабинете физики к каждому рабочему столу ученика подведено электричество, а в кабинете химии – водоснабжение. Для изучения иностранных языков оборудован лингафонный кабинет.
В здании создана доступная среда, вплоть до лифта-подъемника для людей с инвалидностью, а помещения оборудованы автоматической подсветкой. Большое внимание уделено профилактике здоровья учащихся: в отдельном медицинском блоке оборудованы врачебный, процедурный, прививочный и стоматологический кабинеты. Предусмотрены также кабинеты психолога, логопеда, социального педагога, комната психологической разгрузки.
Столовая рассчитана на 150 человек, а пищеблок оснащен современной техникой и семью производственными цехами, в том числе учебным кулинарным цехом, где дети будут осваивать навыки приготовления пищи. Кроме того, в школе появились учебные мастерские с необходимым оборудованием. Так, столярные укомплектованы верстаками и станками для обработки дерева и металла, а швейные – машинами, примерочной и манекенами. В школе есть и телескоп для занятий по астрономии, тир и лыжная база для хранения инвентаря.
В школе будут не только учиться, но и проживать дети из соседних поселений и с. Долматово Вельского района, для этого построен двухэтажный интернат на 50 мест.
На территории школы разместился большой спортивный комплекс с футбольным полем, волейбольной и баскетбольной площадками. Предусмотрены велосипедная дорожка, игровая и релаксационная зоны и даже экспериментальный огород.
Строительство велось с 2013 года с перебоями из-за проблем с подрядчиками, недостатком финансирования и необходимости корректировки проекта. Объект был достроен при поддержке губернатора Александра Цыбульского и при активном участии депутатов областного Собрания фракции «Единая Россия», которые вместе с региональными и муниципальными властями контролировали этапы стройки и обеспечивали дополнительное финансирование.
На строительство школы выделено 510 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета –207 млн. По инициативе фракции из областного бюджета - 303 млн рублей. 62 из них направили на закупку оборудования.
«Объект с непростой историей, сложный и долгожданный. Два года назад удалось включить его в нацпроект «Образование», выделить дополнительные средства из областного бюджета для завершения стройки. Сегодня это одна из самых современных школ в Архангельской области – комфортная, просторная, с новым оборудованием для занятий и мастерскими для обучения труду. Рад, что у детей появятся новые возможности для учебы и творчества, а у педагогов – новый стимул в работе», – заявил руководитель фракции «Единая Россия» Иван Новиков.
В перспективе школа может быть оснащена дополнительным цифровым оборудованием, включая цифровые лаборатории, школьный планетарий, робототехнические наборы. Проработать вопрос об оснащении школы поручил министерству образования глава региона Александр Цыбульский, накануне побывавший на объекте. Он также предложил провести работу по включению образовательного учреждения в нацпроект «Образование» на 2023 год для создания «Точки роста».