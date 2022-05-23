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Новое здание школы в селе Шалакуша проверили на готовность

Школа в районе строится в рамках программы развития сельских территорий, принятой по инициативе партии «Единая Россия».

Объект строится по многочисленным обращениям жителей района и также является одним из приоритетов народной программы «Единой России».

Депутаты областного собрания – члены фракции «Единая Россия» Иван Воронцов и Тигран Матевосян вместе с министром строительства и архитектуры Архангельской области Владимиром Полежаевым проверили готовность к вводу в эксплуатацию школы в Шалакуше.

 «Досконально осмотрели все здание от крыши до подвала. Осмотрели готовность стадиона, гаража и обелиска. Динамика исполнения хорошая, безусловно, есть замечания, которые подрядчику необходимо устранить в течение недели», - рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в областном собрании депутатов Иван Новиков.

Сегодня на стройке задействованы 88 рабочих: большинство из них выполняют благоустройство территории, а также строят тротуар от школы к новой спортивной площадке рядом с Домом культуры.

К слову, это первый тротуар во всём посёлке, и, как отметил глава Няндомского района Александр Кононов, далеко не последний. Часть строителей занимаются сборкой и установкой школьной мебели, устранением недоделок.

По итогам совещания главному подрядчику было рекомендовано увеличить количество работников на внутренней отделке, электрике, ускорить работы по благоустройству, выполнить устройство навесов крылец, выполнить зашивку монолитных поясов и температурных швов, установить малые архитектурные формы.

 

29 август 15:36 | : Политика

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