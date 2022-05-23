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Няндомская школа №7 готова к Дню знаний. "Единая Россия" постаралась

Капитальный ремонт школ – один из пунктов народной программы «Единой России».

От прежнего здания школы остались только стены, да и те приобрели совершенно новый вид. Всё – от коммуникаций до крыши, от сантехники до планировки помещений – совершенно всё в школе теперь новое. Всего за пять месяцев подрядчик провёл огромную работу по ремонту здания.

«Сейчас в школе ведутся финишные мероприятия – уборка строительного мусора, монтаж мебели, завершение косметических работ, благоустройство территории. Работа кипит ежеминутно и по всем фронтам – всего через несколько дней здесь начнётся новый учебный год», –рассказал руководитель фракции «Единая Россия» Иван Новиков, накануне посетивший обновленное учебное заведение.

Классы и коридоры приобрели тёплую, современную расцветку – при её подборе было даже учтено, с какой стороны ярче светит солнце в окна. В каждом классе теперь новая мебель, установлены рукомойники. В актовом зале появилась просторная сцена. Лестничные пролёты выложены плиткой, огорожены новыми перилами. Полностью перестроена входная группа. В целом, в школе нет ни одного сантиметра, который бы не был охвачен ремонтом.

«Школа №7 капитально ремонтируется в рамках партийного проекта «Новая школа». Капитальный ремонт школ входит в народную программу «Единой России». В капремонт, приобретение мебели, благоустройство территории, устройство системы пожарной безопасности вложено более 150 миллионов рублей, – подчеркнул Иван Новиков.

  

29 август 12:09 | : Политика

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