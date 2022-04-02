Сертификаты для многодетных мам. На приеме в центре "За Дело"

Депутат Государственной Думы Александр Спиридонов и главный врач Северодвинской городской детской клинической больницы Ольга Киселева провели прием в Центре поддержки и защиты граждан «За Дело». Активисты принимали от горожан социальные вопросы.
Жительница города корабелов, многодетная мама Наталия Голубцова, пришла с несколькими вопросами, волнующими многие семьи Северодвинска. Она предложила ряд инициатив для поддержки таких семей на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
— Список предложений, с которым пришла Наталия, обширный, — рассказала Ольга Киселева. —Они касались и финансовой поддержки, и улучшения жилищных условий, и обеспечения летнего отдыха и досуга семей, и здоровья многодетных матерей, и налогообложения, и поддержки отцовства. Видно, что человек говорил не только за себя, а от лица многих — и замечательно, что у нас есть такие активные и инициативные люди; благодаря им мы узнаем, что можно улучшить для разных категорий горожан. Предложения приняты, их ждет дальнейшая нормативная проработка, после чего они будут вынесены на рассмотрение на различные уровни законодательной власти.
Неравнодушная женщина предложила Александру Спиридонову на федеральном уровне рассмотреть возможность выдачи медицинских сертификатов для получения многодетными мамами стоматологических услуг, в частности — протезирования. Также она поделилась идеей организации специальных домов отдыха для многодетных семей. По ее словам — было бы хорошо, если бы в таких домах отдыха создали комфортные условия для совместного пребывания родителей с детьми во время отпуска. Обсуждалась и выдача участков под индивидуальное жилищное строительство.
— Предоставление земельных участков, по сути, приравнивается к мере социальной поддержки для многодетных семей, которые хотят строить дома и заниматься хозяйством, - рассказал Александр Спиридонов. — Территории, предоставляемые под индивидуальное жилищное строительство, должны выделяться с инфраструктурой — с дорогами, с возможностью подключения к электричеству и водоснабжению. Все эти вопросы должна решать городская администрация.
Александр Спиридонов обещал обсудить с главой Северодвинска необходимость активизации этой работы.