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Архангельская супервайзер из "Метро" присвоила кругленькую сумму

Приморской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летней жительницы г. Архангельска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновной, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемая в период с мая 2024 г. по сентябрь 2025 г., занимая должность супервайзера в ООО «Метро Кэш энд Керри», под видом изъятия денежных средств из кассы магазина для их размена, путем внесения в учетные документы фиктивных сведений о возврате их в кассу присвоила их и израсходовала на собственные нужды. 

В результате преступных действий обвиняемой коммерческой организации причинен материальный ущерб в размере 1,6 млн рублей. 

Вину в совершении преступления обвиняемая признала в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

 

05 август 14:39 | : Происшествия

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