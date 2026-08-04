Пинежский подпольный оружейник намотал себе условный срок

Пинежский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 53-летнего местного жителя виновным по ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное хранение пороха и изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию).

Установлено, что в период с 01 августа 2025 года по 20 апреля 2026 года подсудимый, не имея разрешения на право ношения и хранения огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, в нарушение порядка реализации и оборота оружия и боеприпасов незаконно присвоил себе промышленно изготовленный порох массой 480 грамм, из которого незаконно изготовил боеприпасы для гладкоствольного огнестрельного охотничьего оружия 16 калибра и хранил указанные предметы по месту жительства.

Преступная деятельность пресечена сотрудниками полиции, взрывчатое вещество изъято из незаконного оборота в установленном порядке.

Осужденный вину в совершении преступлений признал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.



