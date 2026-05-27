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Дело о мартовском убийстве в ресторане Няндомы передано в суд

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 34-летнего жителя города Няндомы в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 9 марта 2026 года ночью в ресторане в городе Няндоме обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего с ранее незнакомым 37-летним мужчиной, нанес тому удары руками по голове и телу. Через непродолжительное время пострадавший скончался на месте преступления в результате полученной при избиении травмы головы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

05 август 08:54 | : Происшествия

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