Дело о мартовском убийстве в ресторане Няндомы передано в суд

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 34-летнего жителя города Няндомы в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 9 марта 2026 года ночью в ресторане в городе Няндоме обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего с ранее незнакомым 37-летним мужчиной, нанес тому удары руками по голове и телу. Через непродолжительное время пострадавший скончался на месте преступления в результате полученной при избиении травмы головы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.