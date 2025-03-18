Гастарбайтор с Украины ответит за архангельское убийство в 2004 году

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 63-летнего уроженца иностранного государства в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что в ночь на 1 октября 2004 года в поселке Поча Плесецкого района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, испытывая личные неприязненные отношения к 45-летнему бывшему супругу своей сожительницы, зашел к тому в квартиру и нанес несколько ударов руками и ногами по голове и телу. Через три недели пострадавший скончался в медицинском учреждении в результате полученной при избиении тупой закрытой травмы головы. После совершения преступления обвиняемый покинул территорию Российской Федерации.

По данным Интерпола, обвиняемый, который незадолго до совершения вышеуказанного преступления прибыл на заработки в Плесецкий район из Украины, скрывается там от следствия в настоящее время.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.