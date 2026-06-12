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В Котласе молодой человек соблазнился ключами в замке зажигания

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж ДПС МО МВД России «Котласский» во дворе дома № 22 по улице Невского остановил для проверки автомобиль ВАЗ под управлением молодого человека 2002 года рождения. Внимание полицейских привлек громкий звук при передвижении транспортного средства. Предъявить документы на машину водитель не смог. Кроме того, рулевой находился в состоянии алкогольного опьянения. Стражи порядка предположили, что ВАЗ был угнан.

 На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе разбирательства задержанный сознался, что машина ему не принадлежит. Злоумышленник пояснил, что в этот вечер со знакомыми распивал спиртные напитки, после чего направился пешком домой. По пути около подъезда дома № 39 по проспекту Мира молодой человек увидел припаркованный автомобиль ВАЗ. Машина оказалась незапертой, а ключи находились в замке зажигания, чем подозреваемый и воспользовался, совершив угон.

 Сотрудники полиции установили собственника транспортного средства, который даже не подозревал, что на его автомобиле ночью катается по городу другой человек.

 Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В настоящее время ведется следствие. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

 Автомобиль возвращен владельцу.

 

04 август 17:52 | : Происшествия

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