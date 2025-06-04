Вверх
Жителя Котласа вввела в соблазн "Газель" с ключом в замке зажигания

В межмуниципальный отдел МВД России «Котласский» с заявлением о хищении автомобиля «Газель» обратился 36-летний местный житель. По словам мужчины, машина была припаркована у дома. На некоторое время он ушел, оставив двери не закрытыми, а ключ в замке зажигания, а когда вернулся, «Газели» на месте уже не было.

В ходе работы следственно-оперативной группы полиции похищенный автомобиль был обнаружен у одного из домов по улице 7-го Съезда Советов.

Вскоре был задержан и подозреваемый в совершении преступления – 38-летний житель города Котласа.

По имеющейся информации, проходя по улице Виноградова, злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, заметил «Газель», двери которой были открыты. Подойдя поближе, он увидел, что в замке зажигания находятся ключи. Подозреваемый сел за руль и направился сначала в кафе, а затем в гости к знакомой, у дома которой и бросил похищенный автомобиль.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение транспортным средством). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к жителям региона с просьбой более ответственно относиться к сохранности своего имущества: закрывайте двери своих транспортных средств, даже если уходите всего на пару минут, и не оставляется в машине ключи от замка зажигания. 

01 сентябрь 15:03 | : Происшествия

