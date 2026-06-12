Он не знал анатомию. Архангелогородец сядет на 6 лет за убийство отца

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал 38-летнего жителя областного центра виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что в период с 04 по 05 апреля 2026 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства своего отца в одном из домов по ул. Логинова в г. Архангельске, в ходе ссоры с последним, нанес ему не менее 17 ударов руками по голове и телу, причинив телесные повреждения, расценивающиеся как легкий и тяжкий вред здоровью.

Смерть потерпевшего наступила для обвиняемого по неосторожности в результате травмы груди и живота, поскольку, причиняя умышленно тяжкий вред здоровью, он не предвидел возможности наступления общественно-опасных последствий своих действий в виде смерти, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть такие последствия.

Вину в инкриминируемом преступлении он признал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В законную силу приговор не вступил.