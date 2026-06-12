Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Он не знал анатомию. Архангелогородец сядет на 6 лет за убийство отца

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал 38-летнего жителя областного центра виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что в период с 04 по 05 апреля 2026 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства своего отца в одном из домов по ул. Логинова в г. Архангельске, в ходе ссоры с последним, нанес ему не менее 17 ударов руками по голове и телу, причинив телесные повреждения, расценивающиеся как легкий и тяжкий вред здоровью. 

Смерть потерпевшего наступила для обвиняемого по неосторожности в результате травмы груди и живота, поскольку, причиняя умышленно тяжкий вред здоровью, он не предвидел возможности наступления общественно-опасных последствий своих действий в виде смерти, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть такие последствия. 

Вину в инкриминируемом преступлении он признал. 

Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В законную силу приговор не вступил.

 

04 август 16:52 | : Происшествия

Главные новости


Дойти и не споткнуться. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Приезд тёщи на блины. Архангельская быль

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2026 (62)
Июль 2026 (370)
Июнь 2026 (412)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)



Деньги


все материалы
«    Август 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20