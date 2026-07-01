Молодой северодвинец совратил подростка на обман и кражу денег

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 19-летнего жителя Северодвинска и его 16-летнего знакомого в совершении преступления, предусмотренного пп. «в, г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с банковского счета). Совершеннолетний также обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления).

По версии следствия, 24 февраля 2026 года 56-летний житель города Северодвинска передал обвиняемым свой телефон для бесконтактной оплаты покупки в магазине и сообщил от него код. Совершеннолетний обвиняемый из корыстных побуждений убедил 16-летнего юношу похитить денежные средства в размере 400 тысяч рублей, находившиеся на банковских счетах мужчины. Подследственные тайно осуществили операции по переводу денежных средств на свой банковский счет, похитив более 395 тысяч рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

В ходе допросов обвиняемые признали свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(картинка с https://www.securitylab.ru)