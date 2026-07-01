Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Молодой северодвинец совратил подростка на обман и кражу денег

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 19-летнего жителя Северодвинска и его 16-летнего знакомого в совершении преступления, предусмотренного пп. «в, г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, с банковского счета). Совершеннолетний также обвиняется по п. «б» ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления).

 По версии следствия, 24 февраля 2026 года 56-летний житель города Северодвинска передал обвиняемым свой телефон для бесконтактной оплаты покупки в магазине и сообщил от него код. Совершеннолетний обвиняемый из корыстных побуждений убедил 16-летнего юношу похитить денежные средства в размере 400 тысяч рублей, находившиеся на банковских счетах мужчины. Подследственные тайно осуществили операции по переводу денежных средств на свой банковский счет, похитив более 395 тысяч рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

 В ходе допросов обвиняемые признали свою вину. 

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением  направлено в суд для рассмотрения по существу.

(картинка с https://www.securitylab.ru

 

29 июль 14:44 | : Происшествия

Главные новости


Погода так и шепчет. Программа Дня ВМФ в Архангельске
День ВМФ в истории Архангельска

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2026 (338)
Июнь 2026 (412)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)



Деньги


все материалы
«    Июль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20