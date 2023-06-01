Молодой житель Северодвинска промышлял воровством и наркосбытом

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 19-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п. «а, б» ч. 3 и п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размерах) и п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета). По обвинению в краже также перед судом предстанет 17-летний знакомый обвиняемого.

Следствием установлено, что 31 июля 2022 года утром у бара по улице Советских Космонавтов в городе Северодвинске обвиняемые нашли банковскую карту, принадлежащую местному жителю. Затем, используя бесконтактный способ оплаты, обвиняемые совершили покупки в различных торговых точках и кафе города на общую сумму более 3,4 тысяч рублей, расплачиваясь чужой картой.

Совершеннолетний житель Северодвинска также обвиняется в том, что летом 2022 года через сеть «Интернет» договорился с неустановленным лицом о сбыте наркотиков на территории города Северодвинска. Затем он получил в тайнике оптовую партию наркотического средства из 25 свертков, которое разместил в виде «закладок». Реализовать преступный умысел, направленный на сбыт наркотика, обвиняемый не смог, так как 3 августа 2022 года его действия пресекли сотрудники РУФСБ России по Архангельской области и в лесопарковой зоне изъяли из тайников наркотическое средство.

В ходе допроса обвиняемые в краже дали признательные показания. Совершеннолетний обвиняемый также пояснил следователю, что решил заработать «закладчиком» Интернет-магазина, так как за каждый оборудованный тайник ему обещали 300 рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.