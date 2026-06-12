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В Коряжме любитель выпить за рулем получил принудительные работы и лишился колес

Коряжемский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 44-летнего жителя г. Коряжмы виновным по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения) и ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). 

Установлено, что не имеющий водительского удостоверения осужденный, будучи ранее подвергнутым к административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и при отсутствии права управления транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем марки «АУДИ А4». 

Передвигаясь по территории города Коряжмы, виновный допустил столкновение управляемого им автомобиля с двигающимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ 21074, в результате которого водителю ВАЗ причинен тяжкий вред здоровью.

Вину в совершении указанного преступления осужденный признал полностью, возместил имущественный и моральный вред, причиненный преступлением. 

Приговором суда ему назначено наказание в виде принудительных работ на срок 1 год 1 месяц с удержанием ежемесячно 10 % из заработной платы в доход государства. 

Этим же приговором автомобиль АУДИ А4 конфискован в собственность государства. 

 

24 июль 12:01 | : Происшествия

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