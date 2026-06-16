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В Архангельске по горячим следам задержан педофил

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении малолетней). 

 По данным следствия, 19 июля 2026 года утром  у остановки общественного транспорта в Приморском районе мужчина совершил иные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки. 

 В ходе следственный действий и оперативных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками полиции, подозреваемый в совершении противоправных действий задержан. Им оказался 33-летний житель областного центра. 

 Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. По месту жительства задержанного проведен обыск, изъята одежда, в которой он находился во время совершения преступления.

 Следствие ведет Приморский межрайонный следственный отдел регионального следственного управления СКР.

23 июль 12:40 | : Происшествия

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