Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске кондуктора-иностранца подозревают в склонности к педофилии

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение 35-летнему гражданину иностранного государства (Киргизии), в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера действия в отношении несовершеннолетней). 

Следствием установлено, что 14 января 2025 года утром в общественном транспорте, на своем рабочем месте, обвиняемый совершил иные действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки. 

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. 

(фото с https://vesti-yamal) 

16 январь 11:44 | : Скандалы

Главные новости


Здесь будет район Привокзальный. Из истории Архангельска
Замотивированные. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2025 (140)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Январь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20