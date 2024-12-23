В Архангельске кондуктора-иностранца подозревают в склонности к педофилии

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение 35-летнему гражданину иностранного государства (Киргизии), в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера действия в отношении несовершеннолетней).

Следствием установлено, что 14 января 2025 года утром в общественном транспорте, на своем рабочем месте, обвиняемый совершил иные действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.