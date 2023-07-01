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В Архангельской области задержан педофил в летах

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя города Коряжмы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного  п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего).

Следствием установлено, что 21 сентября 2023 года вечером на улице в селе Красноборск подозреваемый совершил в отношении 9-летней девочки иные действия сексуального характера. Малолетняя потерпевшая сразу же рассказала о произошедшем маме, которая незамедлительно обратилась в органы полиции.

Подозреваемого, который передвигался на личном автомобиле «Хендай» красного цвета, задержали в ходе следственно- оперативных действий, проведённых совместно с сотрудниками ОМВД России «Красноборский».

 Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. 

 Правоохранительным органам требуется помощь в установлении возможных потерпевших и свидетелей преступления, совершенного указанным лицом. Просим всех, кто располагает информацией, которая может помочь следствию, обратиться в Котласский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по номеру телефона: (81837) 2-84-07, либо в органы полиции по номеру телефона: 102.

 

22 сентябрь 15:18 | : Происшествия

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