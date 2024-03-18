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Развратный дед из Вельского округа домогался внучки-школьницы и ее подруги

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 76-летнего жителя Вельского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.5 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении двух малолетних).

По версии следствия, в период с 2015 по 2022 год в одной из деревень Вельского района подозреваемый совершал развратные и иные действия сексуального характера в отношении 13-летней внучки, приезжавшей к родственникам на каникулы, и ее подруги-ровесницы.  

На днях девочка рассказала матери о противоправных действиях со стороны деда, после чего они обратились в правоохранительные органы.  

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

 В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проводятся допросы, назначены экспертизы. 

 Следствие ведет Вельский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

17 апрель 16:31 | : Скандалы

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