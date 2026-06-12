Юнец из Устьян стащил в гостях чужую банковскую карту

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Устьянского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

По версии следствия, 18 июня 2026 года несовершеннолетний подозреваемый, находясь в гостях в городе Вельске, похитил банковскую карту, находившуюся в чехле смартфона знакомого. Затем подозреваемый бесконтактным способом расплачивался в различных торговых точках чужой банковской картой, похитив денежные средства потерпевшего.

Личность подозреваемого оперативно установили сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Вельский».

В настоящее время производится сбор доказательственной базы, допрашиваются свидетели по делу. В ходе следствия будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетним преступления.

Следственное управление разъясняет, что за тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета, Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

Если вы нашли чужую банковскую карту - сдайте ее в ближайшее отделение банка или в отдел полиции. За оплату найденной чужой банковской картой своих покупок, снятие с неё денег, совершение переводов предусмотрена уголовная ответственность. Помимо этого, с виновного лица будет взыскан весь причиненный потерпевшему материальный ущерб.