Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Девчушка из Онеги попалась на воровстве с банковского счета

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 14-летней жительницы города Онеги, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). 

По версии следствия, в сентябре 2025 года несовершеннолетняя подозреваемая на улице в городе Онеге нашла банковскую карту, утраченную 35-летней местной жительницей, и оплатила ей покупки в магазине, используя бесконтактный способ оплаты. 

В настоящее время производится сбор доказательственной базы, допрашиваются свидетели по делу. В ходе следствия будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетней преступления. 

 Следственное управление разъясняет, что, если вы нашли чужую банковскую карту - сдайте её в ближайшее отделение банка или в отдел полиции. За оплату найденной чужой банковской картой своих покупок, снятие с неё денег, совершение переводов предусмотрена уголовная ответственность. Помимо этого, с виновного лица будет взыскан весь причиненный потерпевшему материальный ущерб.

22 октябрь 08:51 | : Происшествия

Главные новости


Суд Сельских Расправ. Из прошлого Поморья
Там, где рождаются законы. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (292)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20