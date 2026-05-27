Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Каргополья старается выкупить две арестованные за долги машины

Судебные приставы арестовали две машины жителя Каргопольского района, накопившего почти полмиллиона рублей долгов.

            Судебными приставами Каргопольского района ведутся исполнительные производства в отношении местного жителя, накопившего долгов почти на полмиллиона рублей. Основная сумма — это задолженности по налогам. Также есть неисполненные кредитные обязательства, неоплаченные страховые взносы и штрафы ГИБДД.

            Мужчина длительное время уклоняется от уплаты, не работает, на его счета денежные средства не поступают. Сделав запросы в регистрирующие органы, судебный пристав установил, что в собственности у должника есть два транспортных средства «LADA VESTA» и «Нива» 2019 и 2002 годов выпуска соответственно. Оба автомобиля были арестованы и оставлены хозяину на ответственное хранение с предупреждением об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ.

            Данные меры побудили должника предпринять шаги для погашения долгов. Он уже оплатил штрафы, взносы, кредиты на общую сумму 25 тысяч рублей, а также заплатил девять тысяч рублей исполнительского сбора.             

            Пока идёт процедура оценки арестованного имущества, у мужчины есть время рассчитаться и с задолженностью по налогам. В противном случае, транспортные средства будут проданы с торгов.

09 июль 09:01 | : Происшествия

Главные новости


Город без опасности. Депутаты АрхГорДумы за неделю
От «Чиваса» до чифира. Что не так с фильмом «Коммерсант» братьев Кравчук

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2026 (108)
Июнь 2026 (412)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)



Деньги


все материалы
«    Июль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20