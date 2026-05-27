Житель Каргополья старается выкупить две арестованные за долги машины

Судебные приставы арестовали две машины жителя Каргопольского района, накопившего почти полмиллиона рублей долгов.

Судебными приставами Каргопольского района ведутся исполнительные производства в отношении местного жителя, накопившего долгов почти на полмиллиона рублей. Основная сумма — это задолженности по налогам. Также есть неисполненные кредитные обязательства, неоплаченные страховые взносы и штрафы ГИБДД.

Мужчина длительное время уклоняется от уплаты, не работает, на его счета денежные средства не поступают. Сделав запросы в регистрирующие органы, судебный пристав установил, что в собственности у должника есть два транспортных средства «LADA VESTA» и «Нива» 2019 и 2002 годов выпуска соответственно. Оба автомобиля были арестованы и оставлены хозяину на ответственное хранение с предупреждением об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ.

Данные меры побудили должника предпринять шаги для погашения долгов. Он уже оплатил штрафы, взносы, кредиты на общую сумму 25 тысяч рублей, а также заплатил девять тысяч рублей исполнительского сбора.

Пока идёт процедура оценки арестованного имущества, у мужчины есть время рассчитаться и с задолженностью по налогам. В противном случае, транспортные средства будут проданы с торгов.