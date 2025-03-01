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Северодвинец остался без руля и колес из-за накопленных долгов

Северодвинскими судебными приставами арестован автомобиль отечественного производства. Его владелец имеет непогашенную задолженность по налогам. 

В отделение судебных приставов по г. Северодвинску поступил исполнительный документ, согласно которому необходимо взыскать с жителя города корабелов налоговую задолженность порядка 50 тысяч рублей. Самостоятельно должник никаких мер к погашению не предпринимал.

В ходе исполнительного производства официальных источников дохода должника не установлено, денежные средства на его счетах отсутствуют.

Было проверено имущественное положение должника. В собственности у него оказался автомобиль «Лада Веста» 2019 года выпуска. Транспортное средство было  арестовано. 

Теперь у должника есть несколько дней для того, чтобы исполнить свою конституционную обязанность и оплатить задолженность перед бюджетом. Если он этого не сделает, судебный пристав начнёт процедуру оценки имущества для последующей его передачи на принудительную реализацию.

Отметим, что с начала года у жителей региона, имеющих задолженности по налоговым платежам, арестовано имущества на сумму свыше 32 миллионов рублей. В том числе под арест попали 27 транспортных средств и 40 объектов недвижимости.

Благодаря принятым судебными приставами мерам в консолидированный бюджет уже перечислено более 32 миллионов рублей.

27 март 13:39 | : Происшествия

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