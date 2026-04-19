Житель Новодвинска неудачно попробовал стать убийцей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя города Новодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 2 июля 2026 года вечером по месту жительства в квартире по улице 50-летия Октября в городе Новодвинске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта, причинил не менее четырех ножевых ранений спины и живота 44-летнему знакомому. Потерпевшему удалось покинуть квартиру и вызвать бригаду скорой медицинской помощи, благодаря чему он остался жив.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Приморским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.

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