Самарчанка нашалила в Пинеге на реальный срок

Пинежский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 22-летнюю жительницу г. Самары виновной по ч.3 и ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и в особо крупном размерах).

Установлено, что подсудимая вступила в преступный сговор с другими лицами, которые специализировались на телефонных мошенничествах, звонили гражданам –пенсионерам от имени представителей государственных органов, сообщая заведомо ложные сведения под условием передачи денежных средств для оформления «декларации».

Выполняя роль курьера, в период с 25.09.2025 по 10.10.2025 подсудимая забрала на территории Ульяновской и Архангельской области у обманутых пенсионеров жителей г. Ульяновска, рабочего поселка Карсун Ульяновской области, п. Русковера Архангельской области денежные средства на общую сумму более 5 млн рублей, часть из которых предназначалась ей в качестве вознаграждения.

Подсудимая вину признала в полном объеме, заявила о раскаянии в содеянном.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Заявленные исковые требования потерпевших частично удовлетворены.

В законную силу приговор не вступил.