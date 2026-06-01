Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Самарчанка нашалила в Пинеге на реальный срок

Пинежский районный суд согласился  с  позицией  государственного обвинения и признал 22-летнюю жительницу г. Самары виновной  по ч.3 и ч. 4  ст. 159 (мошенничество, совершенное  группой лиц по  предварительному сговору, в  крупном и в особо крупном размерах).

Установлено, что подсудимая вступила   в  преступный  сговор  с  другими лицами, которые  специализировались  на телефонных мошенничествах, звонили гражданам –пенсионерам от имени представителей  государственных  органов, сообщая заведомо  ложные сведения под условием передачи  денежных  средств  для  оформления  «декларации».

Выполняя  роль курьера, в  период  с  25.09.2025 по  10.10.2025 подсудимая забрала   на  территории Ульяновской   и Архангельской  области у  обманутых пенсионеров жителей г. Ульяновска, рабочего поселка Карсун Ульяновской области, п. Русковера Архангельской  области денежные   средства  на  общую  сумму более 5 млн рублей, часть  из которых предназначалась  ей в  качестве вознаграждения.

Подсудимая вину  признала в  полном  объеме, заявила  о  раскаянии в  содеянном. 

Приговором  суда  виновной  назначено наказание  в  виде  3 лет  9 месяцев лишения  свободы с  отбыванием  наказания в  колонии общего  режима. 

Заявленные исковые  требования  потерпевших частично удовлетворены.

В  законную  силу  приговор  не  вступил.

25 июнь 15:34 | : Происшествия

Главные новости


Год культуры в Поморье – лозунги и пустота
IL GUSTO в Архангельске: вкусно и многоточие

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2026 (352)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20