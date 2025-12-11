Доигралась...

Соломбальский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал ранее не судимую 38-летнюю жительницу областного центра виновной по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», совершенные группой лиц по предварительному сговору, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере).

Установлено, что виновная совместно с установленным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с 30.04.2024 до 30.04.2025, находясь на территории Соломбальского округа г.Архангельска, незаконно организовали и проводили азартные игры вне игорной зоны, до момента пресечения их преступных действий сотрудниками полиции.

Общая сумма дохода, полученная от незаконной игорной деятельности, составила свыше 7 млн рублей, что является особо крупным размером.

Подсудимая в судебном заседании вину признал в полном объеме.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Денежные средства, полученные от незаконной организации и проведения игорной деятельности, конфискованы в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.